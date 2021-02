Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrten unter Drogeneinfluss und PKW nicht versteuert und versichert

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen, bei denen am 24.02.2021 zwischen 15 und 22 Uhr Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gemeinsam mit Beamten der Verkehrsdirektion und des Polizeipräsidiums Einsatz-Logistik-Technik (PP ELT)im Bereich der A 61 an der Anschlussstelle Bad Kreuznach und am Mitfahrerparkplatz bei Gau-Bickelheim zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrollierten, wurden zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die augenscheinlich unter Drogeneinfluss mit ihrem KFZ unterwegs waren. An der Anschlussstelle Bad Kreuznach zur A 61 von der B 41 kommend stellten die Polizisten gegen 16:45 Uhr bei einem 24-jährigen Fahrer eines Sprinters drogentypische Auffälligkeiten fest. Gegen 18:59 Uhr überprüften die Beamten einen 26-Jährigen am Mitfahrerparkplatz Gau-Bickelheim, der mit seinem PKW unterwegs war. Auch er zeigte während der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum. In beiden Fällen waren auch die Vortests positiv. Die Fahrer mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie erwartet nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Bei einem 23-jährigen PKW-Fahrer ermittelten die Beamten, dass dieser keine KFZ-Steuer abführte. Ihn erwartet eine Strafanzeige nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 20-Jähriger rechnen, da er seinen PKW nicht ordnungsgemäß versichert hatte. Ihn überprüften die Beamten am Mitfahrerparkplatz bei Gau-Bickelheim. Ein 56-jähriger Mann muss mit einem Bußgeld rechnen, da er ein Kind nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz gesichert hatte. Insgesamt wurden noch fünf Mängelberichte ausgestellt, weil Fahrzeuglenker entweder notwendige Papiere oder Ausrüstungsgegenstände nicht mitführten

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell