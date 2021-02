Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Holzstück bohrt sich in PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Weil von einem LKW eine große Kabeltrommel aus Holz gefallen war, kam es am 22.2.2021 gegen 18:35 Uhr auf der A61 bei Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Köln/Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Folge waren zwei stark beschädigte PKW. Die große Kabeltrommel blieb nach dem Sturz vom LKW auf der Fahrbahn stehen und rollte nicht weg. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer konnte der Trommel nicht mehr ausweichen und fuhr in diese hinein. An seinem PKW entstand ein vermuteter Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Seitenplatte der Trommel bohrte sich förmlich in die Front des PKW hinein. Durch den Aufprall mit dem PKW des 19-Jährigen zerbrach die Kabeltrommel und ein weiterer nachfolgender PKW-Fahrer fuhr über die Bruchstücke. Der PKW des 28-Jährigen wurde an der Windschutzscheibe und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden hier dürfte ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Die beiden PKW-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Anhand der umherliegenden Teile der Kabeltrommel konnten die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim als mutmaßlichen Verursacher einen 52-jährigen Fahrer eines LKW ermitteln. Dieser war weitergefahren und befand sich bereits am Ziel seiner Fahrt in Simmern. Er gab an, nicht gemerkt zu haben, dass die Kabeltrommel vom LKW gefallen war. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim ermittelt nun, ob möglicherweise mangelnde Ladungssicherung zum Unfall geführt hat. Weitere Zeugen oder gar Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 oder pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell