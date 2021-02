Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verwarnungen und Strafanzeigen nach Verkehrskontrollen

Alzey (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten am Samstag, dem 20.02.2021 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Schafhäuser Straße in Alzey Verkehrskontrollen durch. In sechs Fällen wurden PKW-Nutzer verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren, in einem Fall wurde das Nichtmitführen eines Führerscheins beanstandet. Für einen 30-jährigen Mann indes war die Fahrt beendet. Er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen, genau so wie der Halter, der die Fahrt zugelassen hatte.

