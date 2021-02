Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahndung nach unbekanntem Steinewerfer: Suche nach Zeugen

BAB 63, Fahrtrichtung Kaiserslautern, zwischen den Anschlussstellen Klein-Winternheim und Nieder-Olm (ots)

Am Freitag, den 19.02.2021 kam es gegen 17:30 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Vorfall mit einem Steinewerfer.

Nach bisherigem Sachstand wurde ein PKW, gesteuert von einem 44-jährigem Mann, in Höhe der Fußgängerbrücke zwischen den Anschlussstellen Klein-Winternheim und Nieder-Olm, von einem Stein getroffen. Dabei wurde die Windschutzscheibe und Motorhaube beschädigt. Zu einem Durchschlag ist es jedoch nicht gekommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fußgängerbrücke gemacht oder kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim. Diese kann unter der Rufnummer 06132 950-0 oder per E-Mail an PAStHeidesheim@polizei.rlp.de erreicht werden.

