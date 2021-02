Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zeugen und Betroffene nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bad Schönborn (ots)

Das Polizeirevier Bad Schönborn sucht nach Straßenverkehrsgefährdungen durch den bereits ermittelten Fahrer eines roten Ferraris nach weiteren Zeugen oder gar Betroffenen eines gefährlichen Überholmanövers vom vergangenen Freitagvormittag.

Laut einer am Dienstagabend eingegangenen Anzeige war eine Anzeigeerstatterin am Freitag (29. Januar) gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 3575 vom Kreisel Stettfeld in Richtung Kronau unterwegs. Der erwähnte rote Ferrari sei ihr über eine Strecke von bis zu 300 Metern so dicht aufgefahren, dass sie den Fahrer erkennen konnte, das Kennzeichen des Fahrzeugs aber bereits aus ihrem Blickwinkel nicht mehr zu sehen war.

Nach der Abfahrt Langenbrücken scherte der Sportwagenfahrer wohl plötzlich nach links und überholte sowohl die Betroffene als auch ein davor fahrendes, silbernes Fahrschulauto. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Überholer knapp vor dem Fahrschulwagen einscheren. Dessen Fahrzeugführer wiederum musste den Schilderungen zufolge - wie im Übrigen auch der Gegenverkehr - bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Anschließend sei der Edelsportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kronau davongefahren.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet nun insbesondere die Insassen des silbernen Fahrschulautos, aber auch weitere gefährdete Fahrzeugführer oder Zeugen, sich unter 07253 80260 zu melden.

