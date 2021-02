Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sicherheitsabstände und Überholverbote missachtet

Rheinhessen (ots)

Gleich mehrfach beanstandeten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in den Nachmittagsstunden des 23.2.2021 nicht ausreichende Sicherheitsabstände oder unzulässige Überholmanöver von LKW-Fahrern. Auf dem Streckenabschnitt der A 61 zwischen Gau-Bickelheim und Worms zogen die Beamten in vier Fällen LKW-Fahrer aus dem Verkehr, die den erforderlichen Mindestabstand zum Vorausfahrenden Kraftfahrzeug nicht einhielten. In einem Fall war der Abstand so gering, dass die Streife mit dem Polizeifahrzeug nicht in die Lücke einfahren konnte und sich erst mittels Blaulicht neben dem LKW bemerkbar machen musste. Zwei weitere LKW-Fahrer, die das bestehende Überholverbot zwischen Alzey und Worms nicht beachteten, wurden ebenfalls angehalten und kontrolliert. In allen Fällen müssen die Fahrer mit entsprechenden Bußgeldern rechnen.

