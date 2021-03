Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenendfahrverbotes

Wörrstadt (ots)

Am 07.03.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an den Tank- und Rastanlagen Wonnegau West und Ost erneut Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurden 83 LKW und deren Fahrer. Bei insgesamt 21 Fahrern konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, wobei die Atemalkoholkonzentration in drei Fällen sogar über 2,00 Promille lag. Der negative Spitzenwert wurde mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille erreicht. In der Folge musste 11 Fahrern eine Abfahrt untersagt werden.

