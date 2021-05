Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210514 - 0578 Frankfurt-Höchst/Kelkheim: Festnahmen wegen des Verdachtes des Tankbetruges

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 13. Mai 2021, gegen 15.45 Uhr, fiel einer Zivilstreife ein weißer Opel Combo auf, welcher von der Beschreibung her für eine Fahndung nach Tankbetrügereien in Frage kam.

Nach kurzer Fahrt konnte das Fahrzeug in Kelkheim einer Kontrolle unterzogen werden. Fahrer war ein 52-jähriger Mann aus Kelkheim, Beifahrerin eine 36-jährige Frau aus Liederbach. Bei der Kontrolle übergab die Beifahrerin den Polizeibeamten 2,6 Gramm Marihuana. Im Fahrzeug fanden sich noch 2,2 Gramm Kokain. Da der Fahrer der Personenbeschreibung der Fahndung entsprach wurde ihm ein entsprechender Tatvorwurf unterbreitet. Der 52-Jährige zeigte sich geständig und räumte Tankbetrügereien ein. In seiner Wohnung konnte mögliche Tatbekleidung aufgefunden werden. Auch das zu den Betrügereien verwendete Autokennzeichen konnte aufgefunden werden. Das Kennzeichen wurde am 22. April 2021 in Offenbach von einem dort zugelassenen Opel Zafira entwendet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die beiden Personen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell