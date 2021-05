Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210514 - 0576 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Einbruch in Geschäfte geht schief

Frankfurt (ots)

(ne)Ein 30 Jahre alter wohnsitzloser Mann ist heute Nacht bei einem Einbruch in einen Möbelmarkt bzw. einem Elektronikmarkt in der Borsigallee schwer verletzt worden.

Durch den Einbruchsalarm ist die Polizei auf den Plan gerufen worden. Vor Ort konnte zunächst eine gewaltsam geöffnete Tür eines Möbelhauses festgestellt werden. Nur wenige Augenblicke später bemerkten die Beamten auch eine verdächtige Person unter einem geparkten Pkw liegend. Schnell stand fest, dass es sich hierbei um den mutmaßlichen Einbrecher handelt. Der 30-Jährige war schwer verletzt und kam sofort in ein Krankenhaus. Doch was war geschehen? Der 30-Jährige hatte zunächst im Möbelgeschäft diverse Lebensmittel in einen Einkaufswagen bebunkert. Anschließend überstieg er eine 3,5 Meter hohe Werbetafel, um im Nachbargeschäft - ein Elektronikmarkt - mehrere Handys zu stehlen. Beim erneuten Versuch die Werbetafel zu übersteigen, brach diese zusammen und der 30-Jährige stürzte zu Boden. Mit seinen Handys in der Tasche robbte er dann vom Grundstück unter das Auto, um sich zu verstecken. Der 30-Jährige wird nun stationär in einem Krankenhaus behandelt. Sein Diebesgut und das Einbruchswerkzeug hat die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell