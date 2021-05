Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210513 - 0574 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten am Donnerstag, den 13. Mai 2021, gegen 00.50 Uhr, drei männliche Personen, welche sich in der Straße Am Henninger Weg an einem dort abgestellten Lastenfahrrad zu schaffen machten. Das Rad war am Hinterrad durch ein Schloss gesichert. Die Unbekannten trugen das Lastenrad ca. 30 Meter weiter auf das Gelände einer Baustelle und "bearbeiteten" dort das Schloss mit einem Winkelschleifer.

Als sie die Polizei erblickten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frankfurter im Alter von 19 und 22 Jahren. In der Nähe des Tatortes konnte noch ein weiteres Rad, ein E-Bike, festgestellt werden, an dem sich noch das aufgebrochene Schloss befand.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

