Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210513 - 0572 Frankfurt-Schwanheim: Raub in Tankstelle

Frankfurt (ots)

(fue) Maskiert mit einem schwarzen Motorradhelm betrat am Mittwoch, den 12. Mai 2021, gegen 20.45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rheinlandstraße. Mit einer schwarzen Schusswaffe bedrohte er die beiden Angestellten und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Dabei legte er einen schwarzen Turnbeutel auf den Tresen, in den einer der Angestellten das Bargeld (mehrere hundert EUR) verstaute. Danach flüchtete der Täter zu Fuß über den Ferdinand-Dirichs-Weg in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben al 160-165 cm groß und von schmaler Gestalt. Junge Stimme, vermutlich zwischen 18 und 25 Jahren alt. Trug einen schwarzen Motorradhelm mit einem durchsichtigen Visier, eine schwarze Sturmhaube und dunkle Oberbekleidung. Schwarze Handschuhe und schwarze Pistole

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell