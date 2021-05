Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210512 - 0569 Frankfurt-Frankfurter Berg: Drogendealer nun in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

(em) Montagnacht (10. Mai 2021) ging der Frankfurter Polizei ein 30-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ins Netz. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

In der Montagnacht geriet der 30-Jährige an der Haltestelle "Waldschulstraße" in eine polizeiliche Kontrolle. Bei ihm fanden die Beamten über 7 Gramm (brutto) Crack sowie mehr als 4 Gramm Amphetamin. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Da erste Ermittlungen den Verdacht ergaben, dass der Mann mit Drogen handeln könnte, durchsuchten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mehrere Bleiben des 30-jährigen Wohnsitzlosen.

Insgesamt fanden die Polizisten knapp 70 Gramm (brutto) Amphetamin, mehr als 20 Gramm (brutto) Crack, mehrere hundert Gramm Streckmittel sowie Utensilien zur Herstellung von Drogen. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Darüber hinaus fanden die Beamten Schmuck, elektronische Geräte und weitere hochwertige Gegenstände, welche möglicherweise durch Straftaten in den Besitz des Tatverdächtigen gelangt sind. Daher stellten sie diese ebenfalls sicher.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Er steht nicht nur im Verdacht mit Drogen gehandelt, sondern diese auch hergestellt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

