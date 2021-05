Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210512 - 0566 Frankfurt-Preungesheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag erhielt eine 85-jährige Frankfurterin einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin. Einige Stunden später übergab die Rentnerin mehrere zehntausend Euro an einen Unbekannten.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Dame einen Anruf, in dem eine Frau sie mit Oma ansprach und vorgab, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Die Rentnerin ging dabei fälschlicherweise davon aus, dass es sich um ihre Enkelin handelte und sicherte ihr ihre Hilfe zu. Kurze Zeit später meldete sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Dieser erklärte, man habe sich mit der Staatanwaltschaft darauf geeinigt, die Enkelin gegen eine Kautionszahlung auf freien Fuß zu setzen. Das Geld würde durch den Mitarbeiter eines unabhängigen Instituts abgeholt werden. Daraufhin nahm die 85-Jährige ihre gesamten Ersparnisse, packte sie in einen Umschlag und übergab diesen gegen 17:15 Uhr in der Homburger Landstraße an einen Unbekannten. Am späteren Abend wurde die Seniorin skeptisch und verständigte ihren Sohn, der dann Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Ermittlungen dauern an.

