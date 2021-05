Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210512 - 0565 Frankfurt-Westend-Nord: Mann nach Brandstiftung in Psychiatrie

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht entzündete ein Mann einen mit Papier gefüllten Karton im Treppenhaus seines Wohnhauses. Die Polizei stellte ihn anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus einem Facharzt vor.

Gegen 02:00 Uhr platzierte der 45-jährige Mann den Karton vor der Wohnungstür seiner Nachbarn und entzündete ihn. Die Feuerwehr löschte kurz darauf das Feuer, die Wohnungstür war jedoch schon beschädigt worden. Zwei Bewohner erlitten Reizungen der Atemwege aufgrund der Rauchentwicklung. Die Polizei nahm kurz darauf den 45-jährgen Tatverdächtigen fest. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Sachbeschädigungen und Beleidigungen in dem Haus auffällig geworden. Hintergrund dürfte eine psychische Erkrankung sein, weshalb er von den Beamten in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde.

