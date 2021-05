Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210512 - 0564 Frankfurt - Eschersheim: Zusammenstoß mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag (11. Mai 2021) kam es auf der Eschersheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer U-Bahn kollidierte. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 16:50 Uhr auf der Eschersheimer Landstraße in südlicher Richtung unterwegs. Zur gleicher Zeit fuhr eine U-Bahn in gleicher Fahrtrichtung auf den mittig verlaufenden Gleisen, die baulich getrennt auf der Eschersheimer Landstraße verlaufen. Nach derzeitigem Stand versuchte der 32-Jährige in Höhe der Einmündung Höllbergstraße zu wenden - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit der U-Bahn. Der 32-jährige Autofahrer, der 43-jährige Fahrer der U-Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. An der U-Bahn und dem Audi entstand Sachschaden. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es stadteinwärts zu Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Ein Schienenersatzverkehr wurde seitens des städtischen Verkehrsbetriebes eingerichtet.

