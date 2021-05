Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210511 - 0562 Frankfurt-Rödelheim: Diebstahl in Supermarkt

Frankfurt (ots)

(fue) Verschiedene Mitarbeiter eines Supermarktes in der Radilostraße beobachteten am Montag, den 10. Mai 2021, gegen 20.25 Uhr, einen Mann, der sich seinen mitgeführten Rucksack mit Diebesgut (Alkohol und Süßigkeiten) füllte.

Nachdem er die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem Mitarbeiter daraufhin angesprochen. Ein erster Fluchtversuch misslang, da ihn der Angestellte am Rucksack festhalten konnte. Während des sich daraus entwickelnden Gerangels ließ der Unbekannte eine Bierflasche fallen, hob eine Glasscherbe auf und stach damit in Richtung des Geschädigten. Der Angestellte wurde dabei an der linken Hand verletzt und wurde später durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht, wo er ambulant behandelt wurde. Unter Zurücklassung seines Rucksackes gelang dem Täter die Flucht in Richtung Bahnhof Rödelheim.

Er wird beschrieben als 25-30 Jahre alt und 170-180 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze, mittellange Haare, dunkler Dreitagebart. Trug einen blau/weiß/rot gestreiften Pullover mit weißen Ärmeln und der Aufschrift "Surf Rescue" sowie eine blaue Stoffhose. Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell