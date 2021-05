Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210511 - 0560 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Betrug scheitert - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 4. Polizeireviers haben am gestrigen Montagabend (10. Mai 2021) im Bahnhofsviertel einen 43-jährigen Betrüger in einem Lebensmittelmarkt festgenommen.

Der 43 Jahre alte Mann suchte in der Kaiserstraße einen Supermarkt auf und bediente sich zunächst an den Waren in der Auslage. Als er die Sachen an der Kasse bezahlen sollte, zückte er eine Bankkarte. Der beabsichtigte kontaktlose Bezahlvorgang scheitertet jedoch. Die Mitarbeiterin an der Kasse bemerkte, dass das Geschlecht des 43-jährigen Mannes nicht zu dem aufgedruckten Namen auf der Bankkarte passte und rief die Polizei.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann kurze Zeit später im Markt fest. Die Bankkarte konnte einem Taschendiebstahl, der nur wenige Stunden zuvor begangen wurde, zugeordnet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern. Für den 43-jährigen wohnsitzlosen Betrüger ging es derweil in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

