Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210510 - 0557 Frankfurt-Bockenheim/Praunheim: Marihuana und Haschisch im Gras - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagnachmittag (08. Mai 2021) nahmen Beamte des 11. Reviers einen 29-jährigen mutmaßlichen Dealer fest, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. In der Nähe fanden sie außerdem offenbar weggeworfenes Marihuana und Haschisch.

Gegen 14.45 Uhr fiel einer Polizeistreife der spätere Beschuldigte an der U-Bahn-Station am Friedhof Westhausen auf, welchen sie in der Folge kontrollieren wollten. Der 29-Jährige erblickte die Polizeibeamten und versuchte sich zunächst zu Fuß von diesen abzusetzen. In Höhe der Straße Praunheimer Hohl hielten die Beamten ihn schließlich an und führten eine Personenkontrolle durch. Bei seiner Durchsuchung stellten sie fest, dass dieser in einer Bauchtasche eine größere Summe an Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich führte. Auf dem vom 29-Jährigen zurückgelegten Weg wurden sie dann weiter fündig und spürten eine im Gras liegende Frischhaltedose mit für den Handel vorportioniertem Marihuana und Haschisch auf, die sie sicherstellten. Eine im Anschluss erfolgte Wohnungsdurchsuchung brachte keine weiteren Beweismittel zum Vorschein.

Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen.

