Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Update zum Pressebericht "Festfahrung am Bopparder Hamm"

Boppard (ots)

Das am Frühen Mittag auf dem Rhein am Bopparder Hamm (Rheinkilometer 572,600) havarierte, leere Tankmotorschiff konnte um 16:14 Uhr mit Hilfe eines weiteren Binnenschiffes freigeschleppt werden. Für den Zeitraum der Bergung wurde die Schifffahrt kurzzeitig gesperrt. Nach Begutachtung durch einen Sachverständigen und Genehmigung durch das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt, konnte das Tankmotorschiff gegen 16:30 Uhr seine Reise in Richtung Köln fortsetzen.

