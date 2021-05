Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210510 - 0554 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebstahl und Widerstand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 10. Mai 2021, gegen 02.35 Uhr, ließ sich eine 30-jährige Frankfurterin mittels eines Fahrdienstes zu ihrer Wohnanschrift im nördlichen Sachsenhausen fahren. Dort angekommen, geriet sie mit dem 43-jährigen Fahrer über den zu entrichtenden Fahrpreis in Streit und begann lauthals zu schreien. Anschließend riss sie die Corona-Schutzwand aus dem Auto und flüchtete damit in ihre Wohnung. Als circa 30 Minuten später die Polizei bei ihr erschien und die Personalien aufnehmen wollte, widersetzte sie sich dieser Maßnahme. Sie sperrte sich, kratzte die Beamten und trat in Richtung des Kopfes einer Kollegin. Das Ganze begleitete sie mit Verbalinjurien übelster Art.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

