Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210510 - 0553 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 9. Mai 2021, gegen 20.05 Uhr, war ein Streifenwagen der Polizei in der Karlstraße unterwegs in Richtung der Mainzer Landstraße. An der Kreuzung zur Niddastraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der dort die Vorfahrtsregel missachtet hatte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung wurde er über die Motorhaube geschleudert. Der Radfahrer, ein 22-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, stand anschließend sofort wieder auf und rannte in Richtung der Düsseldorfer Straße davon. Am Platz der Republik konnte der Flüchtige schließlich gestellt werden.

Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus, wo Schürfwunden festgestellt wurden. Die Fahrerin des Streifenwagens erlitt einen Schock.

