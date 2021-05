Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210509 - 0551 Frankfurt-Gallus: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 36-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Fiat war am Samstag, den 8. Mai 2021, gegen 18.35 Uhr, auf der Schwalbacher Straße unterwegs zwischen Frankenallee und Mainzer Landstraße, in Richtung der Mainzer Landstraße.

Als er in Höhe der Hausnummer 60 an einem parkenden Fahrzeug vorbeizog und dabei auf die Gegenfahrbahn fuhr, erfasste er frontal den 44-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der ihm dort entgegenkam.

Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige schwer verletzt und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.

