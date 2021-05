Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210511 - 0561 Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Fahrradfahrer war am Donnerstag, den 6. Mai 2021, gegen 16.30 Uhr, auf der Zeil unterwegs. In Höhe der Hausnummer 90 fuhr er gegen eine 82-jährige Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Der Radfahrer schaute die Frau an, äußerte noch "Oh, mein Gott!" und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort ambulant behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Radler machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell