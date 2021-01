Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall bei Pfronstetten, Schwerer Verkehrsunfall bei Mössingen

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (Zeugenaufruf)

Am Freitagmorgen ist ein 60-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 tödlich verunglückt. Den Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Suzuki Jimny auf der Bundesstraße von Pfronstetten kommend in Richtung Oberstetten unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort streifte der Suzuki zunächst das Heck eines entgegenkommenden Sattelzugs samt Auflieger und kollidierte schließlich mit der rechten Pkw-Seite mit einem hinter dem Sattelzug fahrenden Lkw. Der Suzuki wurde daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Der Lkw stieß noch gegen eine Böschung am rechten Fahrbahnrand. Der 60-Jährige, der nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 18.000 Euro beziffert. Sowohl der Suzuki als auch der Lkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 312 in beide Fahrtrichtungen bis kurz nach zehn Uhr voll gesperrt. Neben der Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle angerückt war, waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Da der Fahrer des Sattelzugs seine Fahrt in Richtung Pfronstetten fortgesetzt hatte, wird insbesondere um Hinweise zu dem Fahrzeug mit polnischer Zulassung gebeten. An dessen Auflieger des Herstellers Krone wurden durch den Verkehrsunfall die Lichter an der hinteren, linken Ecke abgerissen. Zeugentelefon 07071/972-8660. (rn)

Mössingen (TÜ): Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag auf dem Mössinger Nordring ereignet. Eine 59-Jährige war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Skoda auf dem Nordring in Richtung Nehren unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Ford Kuga eines 54 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss um 90 Grad gedreht. Der Skoda kollidierte anschließend noch mit dem Metallzaun einer Firma. Beide Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 32.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge war die Straße bis 14.15 Uhr voll gesperrt. (ms)

