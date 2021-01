POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall bei Winterlingen (ZAK); Weitere Verkehrsunfälle; Diebstahl von Katalysatoren

Polizeipräsidium Reutlingen

Zwiefalten (RT): Von Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden ist ein 32-Jähriger am Freitagmorgen auf der B 312. Der Mann war mit seinem Honda gegen 6.40 Uhr auf der Bundesstraße von Riedlingen in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er auf der stellenweise glatten Fahrbahn in einer Linkskurve bei Attenhöfen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kippte der Honda auf die linke Seite. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden wird mit 3.500 Euro beziffert. Zur Bergung des Pkws wurde ein Abschleppunternehmen benötigt. (rn)

Wendlingen (ES): Kollision mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 9.000 Euro hat sich am Donnerstagnachmittag in Wendlingen ereignet. Ein 18 Jahre alter Lenker eines VW Golf befuhr gegen 16.40 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Köngen. Unmittelbar nach der Einmündung der Unterboihinger Straße krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden Smart einer 54-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen stehenden Seat geschoben, in dem ein 24 Jahre alter Mann saß. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Alkoholisiert aufgefahren

Eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein 55-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kirchheim. Kurz nach 17 Uhr war der Mann mit einem Seat Ibiza auf der Schöllkopfstraße in Richtung Hegelstraße unterwegs. Dabei fuhr er auf einen Audi A6 eines 18-Jährigen auf, der vor einem Zebrastreifen verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der junge Mann erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Beschädigungen am Audi dürften etwa 4.000 Euro betragen. Der Verdacht der aufnehmenden Polizeibeamten, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde durch einen anschließenden Atemalkoholtest bestätigt. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. (mr)

Neuhausen (ES): Gegenverkehr übersehen

Zu einer Kollision beim Abbiegen ist es am Donnerstagnachmittag in Neuhausen gekommen. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Audi A1 die L 1204 aus Richtung Neuhausen kommend und wollte an der Auffahrt zur A 8 in Richtung München auf diese auffahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Scharnhausen entgegenkommenden VW Golf eines 65-Jährigen, worauf es zum Zusammenstoß der Pkw kam. Dabei zogen sich beide Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt zirka 50.000 Euro. Die dortige Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. (mr)

Mössingen (TÜ): Katalysatoren gestohlen

Ein Krimineller ist in den vergangenen Tagen auf dem Gelände eines Autohandels in der Ulrichstraße zugange gewesen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, baute der Täter aus insgesamt sieben Gebrauchtwagen die Katalysatoren aus und machte sich damit aus dem Staub. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Der 25-Jährige war mit seinem VW Bora kurz vor 19 Uhr an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt von der B 27 heruntergefahren. An der Einmündung in die L 379 fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes-Benz eines 53 Jahre alten Mannes auf. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Der VW musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt Kirchentellinsfurt kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B 27 kam. (ms)

Winterlingen (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 449

Am frühen Freitagmorgen, gegen fünf Uhr, hat sich auf der L 449 bei Winterlingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 34-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben. Den bisherigen, verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann in einem VW Polo die Landesstraße von Winterlingen in Richtung Bitz. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Wagen auf die Gegenfahrspur und drehte sich dort mehrfach in die verschneite Böschung. Von dort wurde der Polo schließlich zurück auf die Straße abgewiesen und stieß mit der Beifahrerseite mit einem entgegenkommenden MAN-Sattelzug zusammen. Dessen 35 Jahre alter Fahrer hatte noch vergeblich versucht, auszuweichen. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Winterlingen gesehen an den rechten Leitplanken zum Stehen. Der 34-Jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Lenker blieb augenscheinlich unverletzt. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden zirka 13.000 Euro. Der Polo wurde abgeschleppt. Die L 449 war für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum vollständigen Abstreuen der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei bis zirka 9.20 Uhr voll gesperrt. (mr)

Nusplingen (ZAK): Hoher Schaden bei Wildunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Wildunfall am Donnerstagabend auf der L 440 entstanden. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 20.10 Uhr mit einer Mercedes-Benz S-Klasse die Landstraße von Nusplingen herkommend in Richtung Bärenthal. Hierbei erfasste er ein über die Straße rennendes Wildschwein frontal mit seinem Fahrzeug. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

