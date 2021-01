Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

An der Straße "Am Hohen Weg" in Neuss-Weisenberg hatten die Bewohner eines Reihenmittelhauses am Dienstagnachmittag (12.01.) ungebetenen Besuch. Zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr schafften es Einbrecher durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Wohnung. Vermutlich bei ihrem Tun gestört, ließen sie von einem weiteren Vorhaben ab und verschwanden nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Tipps und Termine zum Thema Einbruchsschutz finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

