Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wem gehören die Fahrräder?

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Polizeibeamte stellten vergangenen Montag zwei Fahrräder sicher, deren Herkunft bislang ungeklärt ist. Zwei Männer führten die Räder Montagnachmittag mit sich. Vermutlich wurden die Fahrräder zuvor in Detmold gestohlen. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Hercules sowie um ein Herrenrad der Marke Pegasus. Wer Angaben zur Herkunft der Fahrräder machen kann, wendet sich bitte unter 05261/9330 an das Kriminalkommissariat in Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell