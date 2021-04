Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Motorrollerfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag an der Einmündung Ahmser Straße/Buschortstraße ereignet hatte, wurde der 55-jährige Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Gegen 18:15 Uhr beabsichtigte die 51-jährige Fahrerin eines Fords aus Bielefeld von der Buschortstraße aus nach links auf die Ahmser Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den Fahrer der Piaggio, der in Richtung Lockhauser Straße unterwegs war. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge stürzte der 55-Jährige aus Herford. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

