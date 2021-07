Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal : Mutmaßlicher Ladendieb nach räuberischen Diebstahl und Einsatz eines Messers in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

In einer Drogeriefiliale in der Rathausgalerie in Elberfeld bedrängte gestern (08.07.2021) ein Mann gegen 12:10 Uhr einen Ladendetektiv mit einem Messer und flüchtete in die Innenstadt. Der Ladendetektiv sprach den Mann im Geschäft an nachdem er beobachtet hatte, wie dieser mehrere Waren in seinen Hosen- und Jackentaschen versteckte. Als der Ladendieb flüchten wollte, versuchte der Sicherheitsmitarbeiter den Mann festzuhalten. Der Täter zückte ein Messer, bedrohte den Ladendetektiv und stach mehrfach in dessen Richtung. Dem Ladendetektiv gelang es, den Stichen auszuweichen. Schließlich gelang dem Täter die Flucht in Richtung Innenstadt. Am Wall konnten Polizisten einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Hierbei wurde der Einsatz der Dienstwaffen angedroht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann dem Haftrichter am AG Wuppertal vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell