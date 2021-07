Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer erlitt Verletzungen am Kopf

Wuppertal (ots)

Am 11.07.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr der 38jährige Wuppertaler mit seinem Fahrrad die Simonstraße in Fahrtrichtung Arrenberg. Dabei verfing er sich nach eigenen Angaben in den Pedalen. Im Affekt habe er die Vorderradbremse übermäßig stark betätigt und sei zu Fall gekommen. Dabei sei er mit dem Hinterkopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Zum Unfallzeitpunkt habe er keinen Helm getragen.

Neben einer Kopfplatzwunde und Abschürfungen am linken Ellenbogen klagte er über Schwindel. Der Radfahrer wurde in einem Wuppertaler Krankenhaus stationär aufgenommen und betreut.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell