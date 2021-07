Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Cannabis-Plantagen ausgehoben - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (10.07.2021, 16:40 Uhr), kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel. Im Rahmen der Löscharbeiten entdeckten Polizei und Feuerwehr in dem verwinkelten Gebäude eine Cannabis-Plantage mit einer Vielzahl von Pflanzen sowie das für die Aufzucht erfor-derliche technische Equipment. Die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen führten die Kriminalpolizei zu einem weiteren angemieteten Gebäude an der Ronsdorfer Straße in Wuppertal-Elberfeld. Hier konnten nach einer kurzen Observation zwei Tatverdächtige im Alter von 30- und 36 Jahren festgenommen werden, als sie im Begriff waren, eine dort befindliche zweite Cannabis-Plantage abzuernten, um den Ertrag zu sichern. Insgesamt konnte die Polizei in beiden Objekten ca. 1200 Cannabispflanzen sicherstellen. Am 12.07.2021 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei im Zuge weiterer Ermittlungen mit richterlichem Beschluss zwei Wohnungen in Elberfeld und Barmen. Hier konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die festgenommenen Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell