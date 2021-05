Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1. Folgemeldung zu - Banner entwendet - Zeugen gesucht, hier: erneuter Diebstahl

Münstertal (ots)

Am heutigen Montag, 17.05.2021, wurde festgestellt, dass in der Ortsdurchfahrt Münstertal erneut ein Banner der Initiative Motorradlärm entwendet wurde. Bereits vergangene Woche wurde ein am westlichen Ortseingang aufgestelltes Banner entwendet, es wurde diesbezüglich bereits berichtet. Das jüngste entwendete Banner war unterhalb des Klosters St.- Trudpert aufgestellt, dessen Fehlen wurde heute Morgen festgestellt. Auch dieses Banner hat die Maße 4x1 Meter. Der Diebstahlschaden beträgt pro Banner ca. 150 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden entlang der L 132 zahlreiche derartige Banner aufgestellt. Die Banner der Initiative Motorradlärm sollen insbesondere Motorradfahrer hinsichtlich Lärmbelästigung sensibilisieren. Bislang sind nur beiden Genannten als Entwendet bekannt. Allerdings ist zwischenzeitlich damit zu rechnen, dass gegebenenfalls noch weitere Banner entwendet bzw. entfernt werden.

Auch in diesem Fall werden Zeugen gesucht, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

- Erstmeldung -

Vergangen Montag, 10.05.2021, wurde durch die Gemeinde Münstertal am westlichen Ortseingang, aus Richtung Staufen kommend, ein ca. 4x1 Meter großes Banner aufgestellt. Das Banner der Initiative Motorradlärm sollte insbesondere Motorradfahrer hinsichtlich Lärmbelästigung sensibilisieren.

Allerdings hing das Banner nicht lange. Bereits am Morgen des folgenden Mittwochs, 12.05.2021, wurde festgestellt, dass das Banner entwendet wurde. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Aufgrund der exponierten Lage erscheint es möglich, dass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer oder Passanten den Diebstahl beobachten konnten. Zeugen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

