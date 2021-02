Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Explosionen von Postsendungen: Die Sonderkommission informiert und bittet um Ihre Mithilfe

Stuttgart (ots)

Nach den Explosionen von Postsendungen bei Firmen in Eppelheim und Heilbronn-Neckarsulm sowie dem rechtzeitigen Abfangen eines weiteren Sprengsatzes bei München steht fest:

Der Täter gab die Sendungen am Montag, 15. Februar 2021 in einer Postannahmestelle in der Rosengasse 5 in Ulm auf. Die Videoüberwachungsanlage zeichnete diesen Vorgang auf.

Die Sonderkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Heidelberg bitten Sie um Ihre Mithilfe:

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen?

Wer hat den Mann am Montag, 15. Februar 2021, im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm gesehen?

War der Mann an diesem Tag zu Fuß, mit einem Fahrrad, einem sonstigen Fahrzeug oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs?

Können Angaben zu möglichen Begleit- oder Kontaktpersonen gemacht werden?

Wer kann Angaben zu dem von diesem Mann getragenen, auffälligen Schal machen?

Das Überwachungsvideo können Sie auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg aufrufen:

https://fahndung.polizei-bw.de

Die Sonderkommission hat hierzu eine Hotline eingerichtet, die rund um die Uhr Hinweise entgegennimmt.

Telefonnummer 0800 - 503 503 533

