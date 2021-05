Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pfeffersprayeinsatz am Busbahnhof - Platzverweise durchgesetzt

Freiburg (ots)

Zu einem Pfeffersprayeinsatz kam es am Samstagabend, 15.05.2021, am Busbahnhof in Waldshut-Tiengen. Gegen 20:25 Uhr hatte eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes die Örtlichkeit überprüft und war auf eine Personengruppe gestoßen, die dort alkoholische Getränke konsumierte. Es wurden gegen die angetroffenen Personen Platzverweise ausgesprochen, die von einzelnen ignoriert wurden. Bei der Durchsetzung soll ein 55-jähriger versucht haben, die Stadtpolizisten zu schlagen, die die Angriffe abwehren konnten. Im Anschluss kam es dann zum Pfeffersprayeinsatz gegen diesen und einen anderen, 56-jährigen Mann. Die Bundes- und die Landespolizei unterstützten mit mehreren Streifen. Gegen die beiden deutlich alkoholisierten Männer wurden Ermittlungen eingeleitet.

