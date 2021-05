Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.05.2021, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stahlhofstraße in Waldkirch, ein silberfarbenen Ford Transit von einem unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- und Ausparken, angefahren und erheblich beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich auf 98-120cm Höhe.

Die Unfallörtlichkeit befindet sich Nahe der Durchfahrt zu dem dahinter liegegenden Fahrradmarkt. Der Verursacher dürfte den Schaden bemerkt haben und entferne sich im Aschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

