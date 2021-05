Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Entenküken gerettet

Freiburg (ots)

Eine Entenfamilie ist am Montagmorgen, 17.05.2021, in Lörrach gerettet worden. Gegen 09:15 Uhr hatte ein Anwohner beobachtet, wie sich eine Entenfamilie auf der Brombacher Straße aufhielt und von Raben angegriffen wurde. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte sechs Küken mit ihren Dienstmützen einfangen und so vor weiteren Angriffen schützen. Ein Küken hatte diese Attacken nicht überlebt. Die Enteneltern folgten ihren schnatternden Kindern, die zwischenzeitlich in einem offenen Karton Unterschlupf fanden, zum nahen Grüttsee, wo sie wieder ausgesetzt wurden.

