Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 14.05.2021, in Weil am Rhein hat sich eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 22-jährige war gegen 14:00 Uhr aus einem Parkplatz nach rechts in die Colmarer Straße eingefahren und dabei zu weit nach links geraten. Sie stieß mit dem entgegenkommenden VW eines 36 Jahre alten Mannes zusammen. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. An ihrem Auto dürfte ein Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden sein. Am VW wurde ein Schaden von rund 4000 Euro verursacht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell