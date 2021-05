Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch beim Rettungsdienst - medizinische Geräte und Einsatzrucksäcke gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 12.05.2021, kam es zu einem Einbruch in die Rettungswache und ein weiteres Gebäude des Rettungsdienstes in Lörrach. In der Rettungswache wurden aus zwei Rettungswagen medizinische Geräte und die Einsatzrucksäcke gestohlen, aus dem anderen Gebäude in der Küpferstraße ebenfalls ein Einsatzrucksack und der Schlüssel eines Einsatzfahrzeuges. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 32 Jahre alten Mann, der dort vorübergehend gearbeitet hatte. Das Diebesgut im Wert von rund 100000 Euro ist verschwunden. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen rund um die Rettungswache in der Weiler Straße oder um das Gebäude in der Küpferstraße beobachtet. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0)!

