POL-FR: Schopfheim: Gänsefamilie auf der Bundesstraße unterwegs

Freiburg (ots)

Zu einem Rettungseinsatz einer Gänsefamilie mit etwa 10 Küken kam es am Freitag, 14.05.2021, gegen 08.40 Uhr, auf der B 317 bei Schopfheim. Hier wurden von mehreren Anrufern Gänse auf der Fahrbahn gemeldet, der Verkehr hatte sich deswegen bereits aufgestaut. Vor Ort konnte die Rostgansmutter mit ihren Küken relativ leicht von der Fahrbahn gescheucht werden. Der Gänserich zeigte sich jedoch nicht ganz einverstanden mit der Aktion und reagierte aggressiv und griff die Beamten an. Nur mit Mühe und dem leichten Einsatz von einem Straßenbesen konnte auch der Gänsevater von der Fahrbahn entfernt werden. Gegen 09.40 Uhr wurde der Polizei im selben Bereich eine Entenfamilie gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort hatten diese sich aber bereits von alleine wieder in einen sicheren Bereich entfernt.

