POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbrüche in Parkhaus

Im Parkhaus des Rheincenters in Weil am Rhein kam es am Samstag, 15.05.2021, zu zwei Pkw-Aufbrüchen. An beiden Autos wurde eine Scheibe eingeschlagen und sie waren in der siebten Etage geparkt. Die Tatzeiten lagen zwischen 09:00 Uhr und 13:40 Uhr bzw. 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Aus einem Pkw wurde ein Geldbeutel gestohlen, aus dem anderen ebenfalls eine Geldbörse sowie ein Parfum und eine Windjacke, die im Kofferraum lag. Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

