POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßliche Diebe geben Diebesgut zurück

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Diebe haben am Samstagmittag, 15.05.2021, in Weil am Rhein das Diebesgut zurückgegeben, nachdem sie bei der Tat ertappt worden waren. Gegen 16:45 Uhr hatten sich zwei Personen an einen unverschlossenen Pkw auf einem Parkplatz in Friedlingen zu schaffen gemacht. Der Fahrzeugbesitzer und ein Freund erkannten die Situation und sprachen die Männer an. Die zwei Tatverdächtigen stritten ab, etwas gestohlen zu haben und gingen davon. Nachdem der Geschädigte erkannte, dass Sonnenbrillen, ein Mundschutz und Kopfhörer aus dem Auto fehlten, stellten sie die beiden nochmals zur Rede. Diese gaben daraufhin die gestohlenen Gegenstände zurück. Als sie die zwischenzeitlich verständigte Polizei wahrnahmen, flohen sie über die Friedensbrücke nach Frankreich.

