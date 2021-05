Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Wieder Pkw-Aufbrüche

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 14.05.2021, sind drei Auto aufgebrochen, zwei in Bad Säckingen-Wallbach, eins in Wehr-Brennet. An allen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurden aus allen Fahrzeugen Gegenstände entwendet, die gut sichtbar waren. So wurden aus dem Pkw in Wehr-Brennet zwei Handtaschen gestohlen. Aus einem vor einer Garage parkierten Auto in der Hauptstraße in Wallbach fiel dem unbekannten Täter ein Geldbeutel in die Hände, der im Ablagefach in der Türe lag. Einen sichtbar auf dem Beifahrersitz stehender Rucksack wurde aus dem zweiten betroffen Auto entwendet, das auf einem Gartengrundstück in der Fährstraße abgestellt war. Darin befanden sich ein Geldbeutel mit Papieren und Münzgeld sowie ein Tablet mit dazugehörigem Stift. Allein in diesem Fall liegt der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden bei über 1000 Euro.

