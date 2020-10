Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen B 8, Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Altenkirchen/ WW (ots)

Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr am Donnerstag, 02.10.2020, um 20:27 Uhr mit seinem PKW die B 8 aus Birnbach kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im zweispurigen Bereich kurz vor Altenkirchen kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei durchfuhr er den Grünstreifen und beschädigte die Leitplanke. An der Leitplanke konnten rote Lackabriebspuren festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell