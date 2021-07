Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller fährt ungebremst in Kleintransporter - Fahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 58-jähriger Mann aus Bünde fuhr am Montag mit seinem Roller auf der Heidestraße in Richtung Dobergstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 91 stellte er seinen Roller um 12.20 Uhr kurz ab. Als der Mann seine Fahrt dann fortsetzen wollte, verlor er beim Anfahren aus bislang noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Rund 12 Meter nach Fahrtantritt fuhr er sodann ungebremst gegen den Renault-Kleintransporter eines 30-jährigen Mannes aus Kirchlengern. Dieser hatte sein Fahrzeug morgens auf dem an der Straße befindlichen Seitenstreifen abgestellt. Der Bünde verletzte sich durch den starken Aufprall und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro.

