Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Firmenwagen aufgebrochen

Borken (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Borken-Weseke. Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Täter einen Firmenwagen auf. Das Fahrzeug hatte auf einem Grundstück an der Holthausener Straße gestanden. Die Unbekannten erbeuteten daraus ein Gasmessgerät, ein Stromaggregat, einen Bohrhammer, einen Schlagschrauber, eine Akkusäge, einen Akkuwinkelschleifer und mehrere Akkus. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

