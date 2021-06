Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Optikergeschäft eingebrochen

Isselburg (ots)

Circa 100 Brillen und Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Isselburg erbeutet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in Optikergeschäft an der Straße "Am Rathaus" verschafft, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

