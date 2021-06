Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Auf die Wirkstoffe Kokain sowie THC schlug am Mittwoch ein Drogentest in Gronau an. Gegen 01.45 Uhr hatten Polizeibeamte einen 32-jährigen Autofahrer auf der Hermann-Ehlers-Straße angehalten. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

