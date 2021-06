Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Drogen- und Alkoholeinfluss

Radfahrer stürzt

Gronau (ots)

Er sei mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Wagen gefahren und habe sich dabei verletzt, gab ein 29-Jähriger am Dienstag gegen 01.30 Uhr an. Der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Gronauer konnte keine Angaben zum genauen Unfallort machen. Polizeibeamte trafen den Leichtverletzten ohne Fahrrad auf der Nienborger Straße an. Das Rad habe er bereits nach Hause gebracht, erklärte er den Polizeibeamten. Den aggressiven und verwirrt wirkenden Mann brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt Blutproben, um den Alkohol- sowie den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Mögliche Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzen.

