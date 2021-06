Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Mit Motorrad gestürzt

Reken (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Bahnhof Reken von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Dazu war es gegen 14.20 Uhr gekommen: Der Borkener war aus einer Zufahrt nach links in die Straße Aeckern eingebogen, hatte beschleunigt und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

