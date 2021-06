Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Falsche Polizisten" machen Beute

Bocholt (ots)

Betrüger haben am Montag eine Bocholterin um Geld gebracht. Den Täter gelang es, die Frau mit der Masche des "Falschen Polizisten" einzuwickeln: Ein Unbekannter hatte sich am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben. Er tischte der Seniorin die übliche Geschichte auf: In ihrer Nachbarschaft wären Einbrecher aktiv, Geld und Schmuck seien zuhause nicht mehr sicher. Dank psychologisch geschickter Gesprächsführung leistete der Täter erfolgreiche Überzeugungsarbeit - die Bocholterin deponierte schließlich eine größere Summe Bargeld an einer Stelle, die ihr der falsche Polizist genannt hatte. Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte eine untersetzte Figur und trug einen Jogginganzug mit weißen Streifen an der Seite. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt erneut vor derartigen betrügerischen Machenschaften. Leider erreichen unsere Warnungen nicht immer die potenziellen Opfer - Seniorinnen und Senioren. Wir appellieren deshalb gerade noch einmal an die jüngeren Familienmitglieder: Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über dieses Thema! Schildern Sie Ihnen, mit welchen Maschen die Betrüger zu Werke gehen! Und egal ob "Falscher Polizist", Enkeltrick oder Microsoft-Mitarbeiter: Warnen Sie sie ausdrücklich davor, auf solche Anrufe einzugehen! Hintergrundinformation vermittelt unter anderem das Internetportal www.polizei-beratung.de.

